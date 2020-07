Kommt Sturm-Talent Heinz Mörschel zu Dynamo Dresden?

Dresden. Nach den Abgängen von Simon Makienok und Patrick Schmidt braucht Dynamo Dresden frische Kräfte fürs Sturmzentrum. Eine Option könnte Heinz Mörschel sein. Der Vertrag des 22-Jährigen bei Preußen Münster lief durch den Abstieg der Westfalen aus der 3. Liga in diesem Sommer vorzeitig aus. Damit wäre der 1,90 Meter lange Angreifer, der in der vergangenen Saison achtmal in 34 Einsätzen einnetzte, ablösefrei zu haben.

Für Dynamo brächte die Verpflichtung des in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik geborenen Offensivmanns, der auch schon als hängende Spitze oder im Mittelfeld zum Einsatz kam, einen großen Vorteil mit sich: Mörschel fällt noch unter die in der 3. Liga bindende U23-Regel, wonach in jedem Spiel mindestens vier Kicker im Kader stehen müssen, die für eine DFB-Auswahl spielberechtigt sind und zum 1. Juli das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten.

Zweitliga-Luft geschnuppert

Nachdem die Schwarz-Gelben mit Tim Knipping, Panagiotis Vlachodimos, Yannick Stark und Sebastian Mai vier gestandene Profis im Alter von jeweils mehr als 25 Jahren verpflichtet haben, müssen sie nun auch auf dem Gebiet der aussichtsreichen Talente aktiv werden. Heinz Mörschel zählt definitiv in diese Kategorie. Immerhin brachte er es in der deutschen U18-Auswahl auf drei Einsätze und ein Tor. Aus Münster hat er sich bereits verabschiedet.

Trotz seines jungen Alters gilt Mörschel aber auch schon als erfahren. Denn er stand bei 53 Drittliga-Spielen für die Mainzer Reserve und die Münsteraner auf dem Rasen. Dazu gesellen sich acht Zweitliga-Partien für Holstein Kiel. Beim 2:0-Sieg der „Störche“ im Dezember 2018 im Rudolf-Harbig-Stadion kam der torgefährliche junge Mann, der bei Eintracht Frankfurt und Mainz 05 ausgebildet worden war, übrigens auch schon mal gegen Dynamo zum Einsatz.