2. Liga kompakt: HSV-Nullnummer bei Fortuna Düsseldorf - Braunschweig und Fürth siegen

Im Auswärtsspiel bei Mit-Verfolger Fortuna Düsseldorf hat der Hamburger SV durch ein torloses Unentschieden die Tabellenführung vorerst ausgebaut. Der VfL Bochum kann an diesem Donnerstag (20.30 Uhr, Sky) den Abstand mit einem Sieg beim FC St. Pauli jedoch von nun vier auf zwei Zähler verkleinern. Der HSV überzeugte in der NRW-Landeshauptstadt zunächst mit einem dominanten Auftritt, drückte die Fortuna in deren eigene Hälfte. Immer wieder klärten die Düsseldorfer jedoch, bevor es richtig gefährlich wurde. Beispiel: Kevin Danso, der Torjäger Simon Terodde den Ball vom Fuß nahm (42.), als dieser ablegen wollte. Im zweiten Durchgang tauchten auch die Gastgeber häufiger vor dem gegnerischen Kasten auf, hatten aber wie Hamburg Mühe, zu zwingenden Gelegenheiten zu kommen. In der 70. Minute dann die dicke Chance für Terodde, der nach einer Flanke von Khaled Narey zum Kopfball kam. Doch Keeper Florian Kastenmaier war noch dran, zudem stand der HSV-Stürmer im Abseits. Letztlich blieb es beim leistungsgerechten Remis, obwohl Kenan Karaman noch einmal freistehend in die Arme von HSV-Keeper Sven Ulreich köpfte (90.).

VfL Osnabrück - SpVgg Greuther Fürth 0:1 (0:1)

Die SpVgg Greuther Fürth hat durch einen im Ergebnis knappen, von der Leistung her aber deutlichen 1:0 (1:0)-Erfolg beim VfL Osnabrück vorläufig den Aufstiegs-Relegationsplatz übernommen. In der Anfangsviertelstunde erarbeiteten sich die Gäste Vorteile, erst nach einer knappen halben Stunde fand der VfL besser in die Begegnung. Umso überraschender, dass dann doch die Fürther mit 1:0 in Führung gingen: Julian Green traf nach Ablage von Dickson Abbiama per Flachschuss ins lange Eck (38.). Im zweiten Durchgang gaben die Franken wieder den Ton an und verdienten sich die knappe Führung. Abbiama hatte das 0:2 auf dem Fuß, schoss aber drüber (57.). Die Offensivbemühungen der Osnabrücker stellten die Fürther Abwehr vor keine Probleme. So blieb es beim verdienten, wenn auch knappen Sieg der Gäste.