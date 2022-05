2. Liga kompakt: Glatzel schießt HSV gegen Hannover auf Rang zwei - Nullnummer in Ingolstadt, FCH siegt

Hamburger SV - Hannover 96 2:1 (2:1)

Der Hamburger SV darf weiter auf den Bundesliga-Aufstieg hoffen. Gegen Hannover 96 fuhr der HSV am Samstag in seinem letzten regulären Saison-Heimspiel einen 2:1 (2:1)-Erfolg ein und sprang damit zumindest vorübergehend - Werder Bremen kann am Sonntag im Duell mit Erzgebirge Aue nachziehen - auf den zweiten Tabellenplatz, der am Saisonende die direkte Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse bedeuten würde. Angreifer Robert Glatzel brachte die Hausherren im Volksparkstadion mit zwei frühen Treffern (13., 20.) mit 2:0 in Führung, ehe Sebastian Kerk für die Niedersachsen, die den Klassenerhalt bereits vor dieser Partie gesichert hatten, verkürzte.

Im zweiten Durchgang hatte Mikkel Kaufmann nach einem missglückten Rückpass der 96-Defensive per Heber die große Chance zum 3:1, doch der Ball ging über den 96-Kasten. Faride Alidou kam nach einer Hereingabe von Kaufmann am zweiten Pfosten zum Schuss, verfehlte das Hannover-Gehäuse aber (88.). In der Schlussphase trug das Hamburger Publikum sein Team gegen kämpferische Gäste Richtung Schlusspfiff.