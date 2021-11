Champions League kompakt: Dzeko schießt Inter Richtung Achtelfinale - Haller trifft weiter wie am Fließband

Inter Mailand - Shakhtar Donezk 2:0 (0:0)

Besiktas Istanbul - Ajax Amsterdam 1:2 (1:0)

Ajax Amsterdam marschiert weiter verlustpunktfrei durch die Gruppenphase, weil Sebastien Haller weiter trifft, wie er will. Der frühere Frankfurter drehte mit einem Doppelpack (54./69.) das Spiel für den niederländischen Klub, der durch den Sieg endgültig als Gruppensieger feststeht. Es waren Hallers Saisontore acht und neun in der laufenden Königsklassen-Spielzeit. In jedem der bisherigen fünf Gruppenspiele war der 27-Jährige erfolgreich. Besiktas, das durch Rachid Ghezzal per Strafstoß (22./Handspiel) in Führung gegangen war, verliert auch das fünfte Spiel in Folge und hat keine Chance mehr auf Platz drei und den Einzug in die Europa League.