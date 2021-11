2. Liga kompakt: Darmstadt übernimmt Tabellenspitze - 96 stürzt beim KSC ab, Schalke bezwingt SVS

Erzgebirge Aue - SV Darmstadt 98 1:2 (0:0)

Der SV Darmstadt 98 hat durch einen 2:1 (0:0)-Sieg bei Erzgebirge die Tabellenführung in der 2. Liga übernommen. Die "Lilien" feierten in Sachsen ihren neunten Saisonerfolg und zogen damit zumindest bis Sonntag am FC St. Pauli vorbei, der dann mit einem Punktgewinn beim 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr, Sky) wieder an die Spitze vorrücken kann. Aue muss den Blick derweil weiter nach unten richten, ist punktgleich mit Hannover 96 auf dem Relegationsrang. Wurde ein Eigentor von Aues Sören Gonther wegen einer Abseitsstellung von Darmstadt-Torjäger Philip Tietz nach Überprüfung durch den Videoassistenten (VAR) noch zurückgenommen (12.), durften die Hessen im zweiten Durchgang doch noch jubeln. Luca Pfeiffer war nach Vorarbeit seines Sturmkollegen Tietz mit dem 1:0 zur Stelle (62.). Mit Anbruch der Schlussviertelstunde erhöhte Aaron Seydel auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer durch einen abgefälschten Schuss von Antonio Jonjic (85.) wurde es noch einmal spannend, Darmstadt brachte das Resultat aber über die Zeit.