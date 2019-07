HSV verhindert Auftakt-Niederlage: Hunt rettet Hecking-Debüt gegen Darmstadt

Der Hamburger SV hat zum Start der neuen Zweitliga-Saison einen Ausutscher in letzter Sekunde verhindert. Trotz guter erster Halbzeit lag der HSV im ersten Pflichtspiel unter Neu-Trainer Dieter Hecking bis in die achte Minute der Nachspielzeit mit 0:1 im Hintertreffen, ehe Aaron Hunt mit einem verwandelten Elfmeter noch das 1:1 retten konnte. Der Mitfavorit auf den Bundesliga-Aufstieg wurde von den Hessen unmittelbar nach der Pause eiskalt ausgekontert und kämpfte lange vergeblich um den Ausgleichstreffer. Das Tor für die Gäste hatte der unmittelbar zuvor eingewechselte Tim Skarke (46.) nur 14 Sekunden nach dem Wiederanpfiff geschossen.

„Schade, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben", bilanzierte Neuzugang Adrian Fein nach dem Spiel.. "Wir hatten vor allem im ersten Durchgang die größeren Spielanteile, da fehlt uns nur der Treffer. Am Ende ist es wichtig, dass wir noch den Ausgleich erzielen konnten.“

Hecking hatte gleich sechs der zwölf Neuzugänge in die Startelf beordert - darunter Torwart Daniel Heuer Fernandes, der den Vorzug vor Tom Mickel und U21-Europameister Julian Pollersbeck erhielt . Außerdem durften Bayern-Leihgabe Fein, Tim Leibold, Jan Gyamerah, Jeremy Dudziak und Mittelstürmer Lukas Hinterseer von Beginn an ran. Und die Hamburger legten gleich los, erspielten sich im ersten Durchgang ein klares Chancen-Übergewicht. Der HSV zeigte einen beherzten Auftritt, blieb aber im Abschluss zu harmlos.

Mit einem riesigen Banner und der Aufschrift „Wir vergeben EUCH alles, so lange Ihr alles gebt“, empfingen die gut gelaunten Fans die HSV-Elf, in der nach auskurierter Knieprellung auch Kapitän Hunt stand. Was fehlte, waren die Tore.