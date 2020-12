Premier League kompakt: ManCity auch dank Gündogan wieder in Top 5 - Everton klettert auf Rang zwei

Manchester City - Newcastle United 2:0 (1:0)

Manchester City um Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola ist am Boxing Day in die Spitzengruppe der Premier League zurückgekehrt. Beim mühelosen 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Newcastle United am späten Samstagabend trug sich auch der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan (14. Minute) in die Torschützenliste ein. Nach Vorlage von Raheem Sterling vollstreckte der DFB-Star aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung. Im Dauerregen Manchesters erzielte Sommer-Neuzugang Ferran Torres (55.) den weiteren Treffer gegen überfordert wirkende Magpies. ManCity hätte sogar noch höher gewinnen müssen: Torres vergab vor seinem Treffer bereits einige gute Chancen - erst per Alleingang (24.) und dann nach Kopfball-Vorlage von John Stones (51.).

