Kompakt: Werder Bremen luchst FC Bayern dank Eggestein Punkt ab – Schalke jetzt 24 Spiele sieglos

FC Bayern München - Werder Bremen 1:1 (0:1)

Werder Bremen hat Rekordmeister FC Bayern beim 1:1 (0:1) in der Allianz Arena überraschend einen Punkt abgetrotzt. Wenig erfreulich war aus Münchner Sicht insbesondere die erste Halbzeit: Früh musste FCB-Trainer Hansi Flick nämlich verletzungsbedingt reagieren und Linksverteidiger Lucas Hernandez auswechseln (19.). Für ihn kam Leon Goretzka, der eigentlich geschont werden sollte. Die Bremer zeigten sich gegen übermächtige Bayern keineswegs verängstigt, lieferten dem Triple-Sieger einen harten Kampf. Bedanken mussten sich die Münchner bei Manuel Neuer. Der Nationalkeeper, der am Dienstag beim DFB-Debakel in Spanien erstmals in seiner Profi-Karriere sechs Gegentore kassiert hatte, parierte stark gegen Josh Sargent und Ludwig Augustinsson (16.), Leo Bittencourt traf wenig später nur das Außennetz (24.). Anzeige Die Münchner kamen erst nach einer halben Stunde auf Touren, fanden aber keinen Weg durch die dicht gestaffelte SVW-Defensive. Jubeln durften überraschend dann doch die Bremer: Sargent legte den Ball von der rechten Seite in die Mitte, wo Maximilian Eggestein Neuer mit einem platzierten Schuss ins linke untere Eck überwand (45.) - die Pausenführung. Kurz nach Wiederanpfiff hatte Milot Rashica (47.) das 2:0 auf dem Fuß, Douglas Costa (52.) traf aus Bayern-Sicht die Latte. Kingsley Coman machte es wenig später besser, er köpfte nach einer langen Goretzka-Flanke am langen Pfosten ein (62.). Werder-Keeper Jiri Pavlenka sah bei dem Ausgleichstreffer nicht gut aus. Die Bayern drängten nun auf die Führung, Choupo-Moting (84.) versemmelte aus bester Position, Neuer musste aber noch stark gegen Sargent parieren (87).

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 1:1 (1:0)

Borussia Mönchengladbach bleibt nach dem 1:1 (1:0) gegen den FC Augsburg im Verfolgerfeld der Tabelle. Trainer Marco Rose konnte schon in der fünften Minute jubeln, als Nationalspieler Florian Neuhaus aus einer unzureichenden Abwehr von Augsburg-Keeper Rafal Gikiewicz Kapital schlagen und den Führungstreffer erzielen konnte. Auf der anderen Seite war Alfred Finnbogason schon nach 20 Sekunden an Gladbach-Keeper Yann Sommer gescheitert. Breel Embolo hatte nach einer Stunde das 2:0 auf dem Fuß, er scheiterte jedoch frei vor dem Augsburger Tor am diesmal herausragend parierenden Gikiewicz, der den Ball noch an den Pfosten lenkte. Die Mission Punktgewinn erschwerte der FCA sich selbst: Raphael Framberger sah innerhalb von vier Minuten zwei Gelbe Karten - Platzverweis nach 66 Minuten! In Überzahl kam Gladbach dann doch noch unter Druck - weil man mehrfach den Ball nicht klären konnte, kam Daniel Caligiuri an den Ball, der Sommer mit einem wuchtigen Schuss überwand (88.).

Arminia Bielefeld - Bayer 04 Leverkusen 1:2 (0:1)

Die Aufsteiger aus Ostwestfalen bleiben in der Ergebniskrise. Arminia Bielefeld konnte beim 1:2 (0:1) gegen Bayer 04 Leverkusen auch im sechsten Spiel in Folge nicht punkten. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus präsentierte sich in der Abwehrarbeit zwar deutlich disziplinierter als noch beim 0:5 gegen Union Berlin, blieb allerdings offensiv harmlos und hatten beim eigenen Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleichstor viel Glück. Die Werkself indes bleibt ungeschlagen Zweiter und konnte den Rückstand auf Tabellenführer Bayern auf einen Punkt verkürzen. Leverkusen hatte zunächst besser agiert. Leon Bailey überwand Arminias Torwart Stefan Ortega nach schönem Zusammenspiel mit Florian Wirtz zum 1:0 (27.). Augenblicke später wollten die Gastgeber einen Elfmeter haben, nachdem Ritsu Doan von Daley Sinkgraven gelegt worden war - Schiedsrichter Felix Brych gab den Strafstoß jedoch nicht (29.). Die Pausenführung der Leverkusener war verdient - währte darüber hinaus wegen eines irren Eigentors aber nicht lange. Nach einem Sinkgraven-Rückpass legte sich Lukas Hradecky den Ball ins eigene Netz - wohl, weil der Ball wegen eines Platzfehlers vor dem Abschlag nochmal abhob - das sehr kuriose 1:1 (47.). Nationalspieler Jonathan Tah hatte wenig später Glück, dass er nach einem harten Einsteigen an Bielefelds Kapitän Fabian Klos nicht Rot sah. Klos musste ausgewechselt werden. Beim Unentschieden blieb es jedoch nicht: Der eingewechselte Aleksandar Dragovic schoss nach einem Standard das spielentscheidende 2:1 für die Gäste.

FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 0:2 (0:2)

Der FC Schalke 04 wartet weiter auf den ersten Sieg seit dem 17. Januar. Nach der 0:2 (0:2)-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg sind die Königsblauen seit mittlerweile 24 Spielen in Folge ohne Sieg. Somit muss auch der neue Trainer Manuel Baum weiter auf seinen ersten Erfolg warten. Die Gäste aus Wolfsburg waren schon früh durch einen Kopfballtreffer von Wout Weghorst in Führung gegangen (3.), hatten S04 so frühzeitig den Wind aus den Segeln genommen. Weghorst (8.), der starke Josip Brekalo (17.) und Renato Steffen (20.) hatten weitere gute Möglichkeiten gegen indisponierte Schalker. Xaver Schlager (24.) erhöhte zum hochverdienten Wolfsburger 2:0. Erst danach starteten die Gastgeber zaghafte Offensiv-Bemühungen, die allerdings kaum ernsthaft gefährlich wurden. Daran änderte sich auch im zweiten Durchgang grundsätzlich nichts.

TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart 3:3 (1:2)