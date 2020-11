Mehrere Corona-Fälle: Handballer des SC DHfK Leipzig in Quarantäne

Um wie viele Fälle es sich handelt, gab der Verein zunächst nicht bekannt. Nach SPORT BUZZER-Informationen sind sechs Spieler positiv. Nach ihrer Rückkehr aus Stuttgart unterzog sich die gesamte DHfK-Mannschaft am Freitag einer Testreihe an der Uniklink. Zudem wurde der letzte Gegner TVB Stuttgart umgehend informiert. Die dort sofort vorgenommenen Tests seien alle negativ, bestätigte DHfK-Manager Karsten Günther. Auch TVB-Trainer Jürgen Schweikardt war Anfang September positiv getestet worden.

SC DHfK Handball: So könnte es nach dem Lockdown in der Arena weitergehen

Coach Haber geht es besser

Für die fünf Nationalspieler vom SC DHfK ist die „Vorsichtsmaßnahme“, wie sie der Club nennt, besonders bitter. Bundestrainer Alfred Gislason hatte Rückraumspieler Philipp Weber in den DHB-Kader berufen. Aus der Reise zur deutschen Nationalmannschaft wird nun vorerst nichts. Auch Alen Milosevic (Schweiz), Marko Mamic (Kroatien), Maciej Gebala (Polen) und Kristian Saeveras (Norwegen) müssen in häuslicher Quarantäne bleiben und dürfen nicht zu ihren Nationalmannschaften reisen.

Das erste Heimspiel nach der Länderspielpause steht auf der Kippe. Am 12. November steht in Leipzig das Bundesligamatch zwischen dem SC DHfK und Tusem Essen an. Verein und Liga werden sich laut Angaben des Clubs am Montag abstimmen.