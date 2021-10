"Kompliment an die Leistung des SV Babelsberg": Stimmen zu RB Leipzigs Pokalsieg

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Dominik Szoboszlai (RB Leipzig): "Mein Ziel war es heute, mein Bestes zu geben. Ich bin froh, dass wir eine Runde weiter sind. Babelsberg hat hart gekämpft und auch so verteidigt. Kompliment an die Leistung des SVB! Aber wir haben gewonnen und sind weiter! Wir hatten noch etwas Pech im Abschluss. Hugo hatte auch eine gute Gelegenheit. In der ersten Hälfte fand ich uns richtig gut. Das müssen wir mitnehmen und unser Spiel durchziehen - egal, wie es steht!" ©