König und Brack fliegen zum Segeltitel: Erste Meisterschaft im Flying Dutchman

Kilian König und Johannes Brack sind schon viele Regatten gesegelt mit dem Flying Dutchman, dem Fliegenden Holländer. Auf dem Zwenkauer See bei Leipzig waren sie jedoch noch nie. Dem Erfolg hat das keinen Abbruch getan, ganz im Gegenteil. Auf dem gefluteten ehemaligen Tagebau fuhr die Crew vom Yacht-Club Hannover zu ihrem ersten deutschen Meistertitel. „Ein schönes Revier und eine gute Regatta von uns“, sagt der 39-jährige König, selbstständiger Segelmacher vom Steinhuder Meer.

Mit bis zu 23 Knoten über den Zwenkauer See

Der Steuermann und sein 36-jähriger Vorschoter Brack waren schon zweimal WM-Dritte in dieser populären und schnellen Bootsklasse. „Bis zu 23 Knoten können wir bei entsprechendem Wind schon fahren“, sagt König. Das sind stattliche 42,6 Stundenkilometer für diese sogenannte Gleitjolle. „Mit diesem Boot kann man auf jedem Kurs schnell sein“, betont König – und er hat viele probiert. Das gehört ja schließlich zu seinem Job. Eine weitere Werkstatt hat er am Edersee in Nordhessen. König kommt aus einer Seglerfamilie, Vater Hans Albert gehörte von 1976 bis 1980 dem deutschen Olympiakader an.