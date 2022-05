Bericht über möglichen Königstransfer: FC Bayern an Liverpool-Star Sadio Mané interessiert

Bedient sich der FC Bayern München im kommenden Transfer-Sommer in der Premier League? Nach Informationen von Sky zeigt der deutsche Rekordmeister Interesse an Offensiv-Star Sadio Mané vom englischen Spitzenklub FC Liverpool . Demnach soll der 30-Jährige der Königstransfer der Münchener im kommenden Transferfenster werden. Der Vertrag des Senegalesen bei den "Reds" läuft im Sommer 2023 aus. Über eine Ausweitung des Kontrakts konnten sich der LFC und Mané bislang nicht einigen.

FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic – so spekuliert Sky – soll sich bei seinem jüngsten Trip nach Mallorca bereits mit dem Geschäftsführer der Berateragentur von Mané ausgetauscht haben. Eines der Themen soll auch eine mögliche Zukunft des Offensivspielers in München gewesen sein.

Mané war im Sommer 2016 für eine Ablöse in Höhe von rund 41 Millionen Euro vom FC Southampton an die Merseyside gewechselt und hatte sich dort schnell zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Auch in der laufenden Saison kam der Senegalese unter Trainer Jürgen Klopp in 46 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen ihm 20 Tore gelangen. Sein Marktwert wird von transfermarkt.de aktuell auf 80 Millionen Euro geschätzt. Günstig würde ein Transfer für den FC Bayern vor Vertragsablauf also nicht werden.