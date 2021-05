Königstransfer perfekt: WM-Torschütze Mike Hammond wechselt zu den Scorpions

Nicht mal drei Wochen nach dem Ende der Saison haben die Hannover Scorpions ihren Königstransfer für die neue Spielzeit getätigt: Der Eishockey-Oberligist verpflichtet Mike Hammond. Der 31-Jährige ist derzeit für Großbritannien bei der Weltmeisterschaft im Einsatz und hat dort bereits seine Torgefahr unter Beweis gestellt. Anzeige Stationen in England und Dänemark Einen WM-Teilnehmer in die dritte deutsche Spielklasse zu holen – damit gelangen Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher sowie Trainer und Teammanager Tobias Stolikowski ein echter Transfercoup. Der Stürmer war bereits in der ersten englischen Liga in Manchester und Coventry im Einsatz sowie in Dänemark.

"Er ist für die Oberliga fast schon überqualifiziert" In der Saison 2019/2020 schnürte Hammond in der DEL 2 die Schlittschuhe. Für die Lausitzer Füchse gelangen ihm in 48 Partien immerhin 18 Treffer und 49 Torvorlagen. „Er ist für die Oberliga fast schon überqualifiziert“, sagt Scorpions-Sportchef Haselbacher und bezeichnet seinen neuen Spieler als „echte Granate“. Starker Transferdoppelpack Mit der Verpflichtung von Hammond schnüren die Scorpions einen spektakulären Transferdoppelpack: Bereits vor wenigen Tagen vermeldeten sie Tyler Gron, der aus der DEL 2 von den Bayreuth Tigers zum Nordmeister nach Mellendorf wechselt. Innerhalb von sechs Jahren und 263 Spielen sammelte er 261 Punkte. Nach dem Torjäger aus Bayreuth kommt nun also ein weiterer Topstürmer, was deutlich macht: Nach der bitteren Finalniederlage in der Serie gegen die Selber Wölfe, als die Scorpions den Franken den Aufstieg in die DEL 2 überlassen mussten, wollen sie es erst recht wissen und stellen sich einen entsprechenden Kader zusammen. Ein Ausländer muss das Team verlassen Anders als Gron besitzt Hammond keinen deutschen Pass, hat die englische und kanadische Staatsbürgerschaft. Damit ist klar, dass sich die Scorpions von einem Ausländer trennen werden. Bislang hatten der Finne Tomi Wilenius und der Kanadier Mario Trabucco die zwei erlaubten Kontingentplätze eingenommen.