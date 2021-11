Konkrete Handlungshinweise für die Vereine: So plant Leipzigs Fußballverband

Leipzig. Die Entwicklung der Corona-Pandemie beschäftigt den Fußballverband der Stadt Leipzig (FVSL) in diesen Tagen mehr als jedes andere Thema. Zahlreiche Infektionsfälle in den Vereinen stehen auf der einen Seite, die komplizierte Umsetzung der neuen Corona-Schutzverordnung auf der anderen. Da im Gesetzestext des Sächsischen Sozialministeriums (SMS) nicht konkret aufgeführt wird, wie die Vereine die neuen Kontaktbeschränkungen umsetzen sollen, hat der kommunale Fußballverband nun selbst ein Maßnahmenpaket beschlossen und liegt damit zeitlich vor nahe zu allen anderen im Freistaat. "Wir haben uns für eine schnelle Positionierung entschieden, damit die Vereine zumindest das nächste Wochenende planen können", so FVSL-Präsident Dirk Majetschak. "Die Vereine können nicht warten bis der Dachverband oder der Landessportbund mit der Landesregierung eine Übereinkunft in der zugegeben schwierigen Situation erzielen." Anzeige

Für alle Leipziger Jugendmannschaften bis einschließlich der Altersklasse C-Junior/-innen ändert sich nichts, da Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr von den Kontaktbeschränkungen, die die Vorwarn- und Überlastungsstufe vorsehen, ausgenommen sind. Für alle anderen Teams gilt: Sollten zusammengerechnet (inklusive Schiedsrichter, Trainer, Betreuer und Auswechselspieler) mehr als zehn Personen keinen 2G-Status haben, muss dies zwei Tage vor dem Spieltag beim zuständigen Staffelleiter angezeigt werden. „Die Paarung wird dann bis auf weiteres ohne Sportrechtsfolgen und Spielverlegungskosten abgesagt“, so der Verband. Stellt sich erst am Spieltag heraus, dass die Grenze von zehn Nicht-Geimpften oder -Genesenen überschritten wird, ist auch das kein Problem. Dann müssen sich beide Vereine allerdings die Schiedsrichterkosten (plus Fahrtkosten) teilen.

Apropos Unparteiische: Damit möglichst wenige Partien abgesagt werden müssen, soll die Anzahl der beteiligten Personen auf dem Feld reduziert werden. So werden künftig alle Spiele, ausgenommen der Fair-Play-Ligen sowie der Stadtliga, von nur einem Schiedsrichter geleitet. Heißt: Assistenten und Assistentinnen bzw. einen zweiten Unparteiischen wird es im Amateurfußball bis auf Weiteres nicht geben.