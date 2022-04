Die „Konkullegen“ des SC DHfK: Läuft Krzikalla oder Wiesmach gegen die Löwen auf?

Das Team steht im Vordergrund

Ein erstklassiges Beispiel für eben jenen Konkurrenzkampf geben Lucas Krzikalla und Patrick Wiesmach von den Handballern des SC DHfK Leipzig ab. „Die Rechtsaußen ist bei uns eine der stabilsten Positionen. Da sind wir wirklich gut aufgestellt“, weiß auch Trainer André Haber. Zuletzt hatte Wiesmach mehr Spielzeit erhalten, doch wer am Donnerstag (19.05 Uhr, Sky) beim Topspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen in die erste Sieben darf, bleibt offen.

„Wenn wir gewinnen, ist es immer toll“, sagt der Däne, der seit 2018 für die Grün-Weißen spielt. Dann sei es gar nicht so wichtig, ob er gespielt habe oder „Krizi“ den Vortritt lassen musste. „Die deutsche Kultur legt da sehr viel Wert auf das Team und weniger auf den Einzelspieler“, beschreibt es der 32-Jährige. Für ihn sei es allerdings eine Mischung, eine kollegiale Freundschaft und gleichzeitig ein harter Konkurrenzkampf. „Konkullegen“ hatte es Wiesmach in der Kabine deshalb einmal genannt – ein Wortspiel, das Coach Haber in Erinnerung geblieben ist und seither regelmäßig Verwendung findet. „Das beschreibt es einfach sehr gut und steht deshalb bei uns in der Kabine auf einer Tafel“, so der 35-jährige Taktiker.