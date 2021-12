Konkurrenz für Berlin? Russland plant Bewerbung für Olympische Sommerspiele 2036

Russland will sich um die Austragung der Olympischen Spiele im Jahr 2036 bewerben - und damit womöglich Berlin Konkurrenz machen. Das Olympische Komitee Russlands (OKR) und das Sportministerium seien damit beauftragt worden, eine Stadt für die Ausrichtung des Großereignisses zu finden, teilte der Vize-Regierungschef Dmitri Tschernyschenko am Dienstag in Moskau mit.

