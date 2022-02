"Können nicht ausreisen": Brasilianische Profis in der Ukraine bitten um Hilfe

Wegen des Kriegs gegen die Ukraine hat eine Gruppe brasilianischer Fußballer in der Ukraine um Hilfe gebeten. "Wir bitten die brasilianische Regierung um Unterstützung", sagte der Brasilianer Marlon Santos von Shakhtar Donezk in einem Video auf seinem Instagram-Account am Donnerstag. Anzeige

Darin war er - offensichtlich in einem Hotel - mit anderen Spielern, Frauen und teilweise Kindern zu sehen. "Wegen des Treibstoffmangels, der geschlossenen Grenze und des geschlossenen Luftraums können wir nicht ausreisen", ließ er wissen. Eine der Frauen sagte, sie wüssten nicht, ob sie Essen haben würden.

Mehr als 30 brasilianische Spieler stehen bei ukrainischen Erstliga-Klubs unter Vertrag, allein zwölf bei Shakhtar Donezk. Klubs wie der Serienmeister spielen bereits seit mehreren Jahren nicht mehr in ihrer Heimat in den pro-russischen Separatisten-Gebieten der Ostukraine. Spieler und Trainer von Shakhtar leben und trainieren in der Hauptstadt Kiew.