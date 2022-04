"Konnten Frische nachlegen": Stimmen zu RB Leipzigs Erfolg in Leverkusen

Der doppelte Halbfinalist aus Leipzig, der am vorigen Donnerstag bei Atalanta Bergamo in die Vorschlussrunde der Europa League einzog und am kommenden Mittwoch Union im DFB-Pokal-Halbfinale empfängt, wirkte trotz Rotation von Tedesco nicht frisch. Zu viele Fehler im Spielaufbau verhinderten eigene Offensivbemühungen - RB Leipzig fand im Angriff so gut wie gar nicht statt.