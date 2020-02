Phänomen, Duracellist, Stehaufmännchen: Konrad Laimer ist RB Leipzigs Erfolgsgarant

Leipzig. Es wird in diesen Tagen viel über die Künste des Christopher Nkunku - vierfacher Vorlagengeber beim 5:0 von RB auf Schalke - gesprochen. Schlagzeilenträchtig ist auch Angeliño , der wie ein am Cottaweg gezeugter Jüngling Fußball spielt.

Peter Gulacsi begreift sich als Teamplayer

Man könnte sich zudem Peter Gulacsi widmen. Das ist jener Torhüter, dem Show- und Flugeinlagen fremd sind, der sich nicht als „Ich-gewinne-das-Spiel-allein-Titan“, sondern als Teamplayer begreift. Der in München, gegen Bremen, in Tottenham und in Gelsenkirchen keinen rein ließ.