"Konsequent und konzentriert": TSV Havelse holt Auswärtsdreier beim Heider SV 

Havelse fokussiert aufs Wesentliche

Die Hausherren hätten „viel Mentalität, viel Körperlichkeit und viel Leidenschaft“ auf den Platz gebracht. Dazu sei der Platz nicht nur von den Dimensionen her eher knapp bemessen gewesen, „er war auch in keinem so guten Zustand“, beschrieb Zimmermann das Szenario. Sein Team habe zwar von Anfang an voll dagegengehalten, aber auch schnell erkannt, dass das größere fußballerische Potenzial an diesem Nachmittag nicht den Ausschlag geben würde.

„Wir haben es nicht geschafft, unsere spielerischen Qualitäten wirklich zu entfalten“, konstatierte Zimmermann. „Es war ein verdammt zähes Ding.“ Also habe sich seine Mannschaft auf das Wesentliche fokussiert. „Es ging hier nur über die Anzahl an gewonnenen Zweikämpfe und eine kompakte, stabile Defensive.“ Symptomatisch war, dass der einzige Treffer durch einen ruhenden Ball fiel: Deniz Cicek verwandelte in der 19. Minute einen Freistoß direkt und verschaffte dem TSV Havelse damit früh eine ideale Ausgangsbasis. „Ein Traumtor“, schwärmte der TSV-Trainer.