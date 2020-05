Konsolen-Kick: Termine für die neue Saison im Kreis Gifhorn stehen fest

Die neue eFootball-Kreisliga Gifhorn setzt sich aus den jeweiligen sechs erstplatzierten Vereinen der beiden Gruppen der jüngsten Saison zusammen. Alle anderen Vereine und zusätzlich neu gemeldete Teams spielen unterhalb in der eFootball-Kreisklasse - je nach Meldungen in verschiedenen Staffeln. Ein Auf- und Abstieg ist somit möglich, wenn die neue Spielzeit zum Herbst hin wiederum in eine Fortsetzung gehen sollte. Die aktuell geplante Saison soll am 12. Juni starten und am 19. Juli beendet sein.

Folgende Vereine haben sich für die eFootball-Kreisliga qualifiziert: Gruppe A: 1. FC Wedelheine

VfR Wilsche/Neubokel

FSV Adenbüttel/Rethen

SV Wagenhoff

SV Triangel

SV Langwedel Gruppe B: VfL Rötgesbüttel

FC Brome

MTV Wasbüttel

VfL Knesebeck

JSG Gifhorn Nord

SSV Kästorf

Wichtig: "Es müssen generell nicht dieselben Spieler wie in der Vorsaison gemeldet werden. Die oben genannten Qualifikationsplätze für den Verein bleiben bestehen", sagt Gifhorns efootball-Beauftrager Steven Melzian. Und was, wenn eines der oben genannten Teams nicht meldet? "Dann rückt der jeweils Nächstplatzierte der Gruppe nach", so Melzian. Alle anderen als die oben genannten Vereine spielen in der eFootball-Kreisklasse, je nach Anmeldungen in unterschiedlichen Staffeln. "Dies betrifft auch gemeldete Zweitvertretungen der oben genannten Vereinen", so der efootball-Beauftragte. Ist die Anzahl der Anmeldungen höher als die Zahl der Startplätze, erfolgt die Vergabe per Los. Das Teilnehmerfeld wird mit zwölf Mannschaften pro Liga geplant.

Die Ausschreibung richtet sich an alle Fußballvereine im Kreis Gifhorn. Jeder Verein kann mehrere Dreier-Teams melden, von denen jeweils zwei Konsolenkicker am Spieltag zum Einsatz kommen. „So ist eine Rotation möglich und die Vereine können zeitliche Engpässe einzelner Spieler besser kompensieren“, erklärt Melzian. Das Teilnehmeralter der Spieler ist auf mindestens 16 Jahre begrenzt. Zudem muss ein Spieler des Teams registriertes Mitglied im meldenden Verein sein und einen aktiven NFV-Spielerpass besitzen.

Die Regularien: Die Liga wird in dem Spiel FIFA 20 auf der PS4 im „1gegen1“-Freundschaftsspiel-Modus durchgeführt. Der Wettbewerb wird online ausgetragen, die Mannschaften sind frei wählbar (außer„All-Star-Teams“). Die Halbzeitlänge beträgt bei jedem Spiel sechs Minuten. Im ersten Spiel des Tages spielen beide Spieler eines Vereins gleichzeitig gegen die anderen beiden Spieler des gegnerischen Vereins. Im zweiten Spiel des Tages wird über Kreuz gespielt und das Heimrecht getauscht, sodass insgesamt vier Partien pro Ligaspiel gespielt werden und jede Mannschaft ein Heim-und ein Auswärtsspiel hat. Bei einem Unentschieden nach 90 Minuten wird die Partie beendet und das Ergebnis gewertet. Neu ist die Wertung: Die Punkte der Partien werden für diese Begegnung am Spieltag addiert. Die Mannschaft mit den meisten Zählern gewinnt den Vergleich und erhält in der Gesamtwertung drei Punkte. Bei einem Unentschieden erhalten beide Mannschaften je einen Zähler. Die Tore der Begegnung werden addiert und vollständig in die Tabelle übertragen. Im bisherigen Wertungssystem konnte ein Team pro Spieltag noch bis zu zwölf Punkte sammeln, da jedes Einzelspiel indie Wertung ging. „Aber so können die Spiele über das DFBnet abgewickelt und bei Fußball.de aktuell dargestellt werden“, erklärt Melzian den Mehrwert der neuen Zählart für alle Beteiligten.