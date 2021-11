"Null Kontakt": PSG-Boss Al-Khelaifi dementiert Gerüchte um Treffen mit Ex-Real-Trainer Zinedine Zidane

Paris Saint-Germains Präsident Nasser Al-Khelaifi hat jeglichen Kontakt zu Zinedine Zidane wegen eines möglichen Engagements beim französischen Topklub bestritten. "Wir haben null Kontakt, auch wenn er ein Top-Trainer ist", sagte Al-Khelaifi (48) am Rande der Ballon d'Or-Verleihung in Paris am Montagabend dem Fernsehsender L'Équipe. Zuvor hatten in der vergangenen Woche französische Medien von einem Treffen zwischen Zidane und PSG-Funktionären in einem Pariser Nobelhotel berichtet.