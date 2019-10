Konter und Traumtor brachten BSG Chemie in Cottbus um einen Punkt

Cottbus. Die Szene aus der 36. Minute war exemplarisch: Andy Wendschuch ackerte an der Mittellinie gegen erst zwei, dann drei Cottbusser, grätschte, kämpfte, und behauptete am Ende den Ball. Das war die Spielweise der BSG Chemie, die hochkonzentriert agierte und immer wach wirkte. Doch neben der konzentrierten Abwehrarbeit setzte man auch offensiv immer wieder Nadelstiche und hielt die Gastgeber damit in Bewegung. Vor allem über die schnellen Florian Schmidt und Raffael Cvijetkovic schufen die Gäste immer wieder Entlastung und suchten vorn die lauernden Daniel Heinze und vor allem Tomas Petracek. Der Tscheche hatte die Chancen zum Führungstor, doch sowohl sein Schuss aufs kurze Eck wurde abgewehrt (16. min) als auch sein nächster Versuch aus der 45. Minute, als er aus 20 Metern abzog. Auch Benny Boltze hatte das Tor auf dem Fuß, aber sein Kracher aus 25 Meternzischte knapp vorbei.

Dann kam der eingewechselte Max Keßler. Erst vergab er frei vor dem Tor (66. min), als er am langen Eck nach einer Traumkombination über Schmidt und Kind vorbei schoss. Dann tankte sich Petracek links durch, legte zurück auf Keßler und der traf per Traumtor in den Winkel zum Ausgleich (69. min). Riesenjubel! Chemie wollte nun mehr und drückte. Doch wieder ein Konter von Cottbus, Stefan Karau verursachte einen Freistoß 18 Meter vor dem Tor. Taz lief an, schlenzte und traf unhaltbar für Benny Bellot – 2:1. Wie bitter, erneut ein Traumtor, wieder der Rückstand.

In der turbulenten Schlussphase ging es schließlich hin und her, Broschinski traf die Latte (82. min), Petracek scheiterte erneut aus Nahdistanz (85. min).