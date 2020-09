Kontingentstellen besetzt: Indians verpflichten Kanadier Brett Bulmer

Die jüngste Verpflichtung am Pferdeturm ist nun Brett Bulmer. Der 28-jährige Kanadier war in Europa bei den Fife Flyers (Schottland), Nottingham Panthers (England) sowie zuletzt in der DEL 2 bei den Freiburger Wölfen tätig. Bulmer hat sogar 17 Partien in der National Hockey League (NHL) in seiner Vita stehen. Im Jahr 2010 wurde er im NHL Entry Draft in der zweiten Runde gezogen – so früh bei der jährlichen Talentschau berücksichtigt zu werden, ist eine Visitenkarte. „Brett spielt hart, schießt Tore und ist ein super Charakter für unser Team“, sagt Indians-Trainer Lenny Soccio.

Neuzugänge Bowles und Bulmer kennen sich bereits

Die Tür zur Verpflichtung von Bulmer öffnete sich dadurch, weil der ECH auch Parker Bowles unter Vertrag genommen hatte. Den Wechsel des früheren Stürmers der Tilburg Trappers an den Pferdeturm, der zuletzt in Norwegen und Tschechien am Puck war, hatten die Indians am Freitag vermeldet. Die beiden Kanadier standen nun gemeinsam in ihrer Heimat auf dem Eis und verstehen sich prima.

In diesen Tagen erfolgt am Pferdeturm die Eisaufbereitung. Am 19. Oktober bittet Soccio seinen Mannen zum ersten Training. Mit dabei werden auch die neuen Ausländer sein.