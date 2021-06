Kontinuität bei Dynamo Dresden: Die SGD baut weiter auf „Physios“ Grahé und Lange

Dresden. Zwei Wochen nach den Vertragsverlängerungen von Cheftrainer Alexander Schmidt und seinen beiden Assistenten Heiko Scholz und Ferydoon Zandi hat Dynamo Dresden nun den auslaufenden Kontrakt mit Athletik- und Konditionstrainer Matthias Grahé um ein Jahr bis 30. Juni 2022 verlängert. Das teilte der künftige Zweitligist am Freitag mit.

Mehr Aufgaben für Physiotherapie

Der 52-Jährige ist seit 2019 bei den Schwarz-Gelben und sei ab sofort auch für die leistungsdiagnostische Steuerung verantwortlich. „Die Jungs haben sich schon jetzt in vielen Bereichen klasse weiterentwickelt, verfügen zugleich aber auch noch über großes Potential im physischen Bereich, das wir gemeinsam weiter ausschöpfen wollen, um uns optimal auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten. Denn: In der 2. Bundesliga werden unsere Spieler auch auf diesem Gebiet noch mehr gefordert sein“, sagte Matthias Grahé.

Viele offene Baustellen: Dynamo Dresden tüftelt am Kader

An Bedingungen geknüpft: Dynamo Dresden erhält Zweitliga-Lizenz ohne Auflagen

Unterdessen hat der Verein auch den Aufgabenbereich von Chef-Physiotherapeut Tobias Lange weiter ausgebaut, der seit zehn Jahren für die SGD tätig ist. Er übernimmt fortan komplett den Bereich der Rehabilitation verletzter Spieler, um sie in die Vollbelastung sowie das Mannschaftstraining rückzuführen. Zugleich wurden auch die Verträge der beiden weiteren „Physios“ Korbinian Dötter und Julian Binder verlängert. „Dynamo Dresden ist für mich seit Jahren viel mehr als nur ein Arbeitgeber. Ich bin glücklich darüber, dass wir als Physio-Team in dieser Konstellation weiter gemeinsam zusammenarbeiten und unsere Spieler so bestmöglich individuell betreuen können“, sagte Tobias Lange.