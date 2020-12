Kontinuität im Breisgau: SC Freiburg verlängert mit Vorständen Jochen Saier und Oliver Leki

Der SC Freiburg hat die Verträge seiner beiden Vorstände Oliver Leki und Jochen Saier bis 2024 verlängert. "Oliver Leki und Jochen Saier haben die positive Gesamtentwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt", sagte der SC-Aufsichtsratsvorsitzende Heinrich Breit in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten am Dienstag.

