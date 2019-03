Kontrollverlust in Chemnitz – ein Kommentar von Guido Schäfer

Chemnitz. Als Darmstadts Fußballer 2015 in die Bundesliga durchmarschiert waren, deuteten die Aufstiegshelden auf ihre „Du musst kämpfen“-Motivationsbändchen von ihrem Anhänger Johnny Heimes . Der erkrankte mit 14 an Krebs, verbrachte viele Jahre zwischen OP-Saal und seinem Stadion, dem Darmstädter Böllenfalltor. 2016 verlor er den Kampf. Der Verein versprach, Johnnys Werte zu leben. Fußball-Deutschland blickte nach Darmstadt und trauerte mit.

Am Wochenende wurde seiner nicht nur gedacht, ihm wurde gehuldigt. Durchchoreografiert und für Hallers Gesinnungsgenossen ganz sicher auch ergreifend. Getrauert wurde im Stadion des Chemnitzer FC. Einem Stadion, das nachweislich nicht der ansässigen Neonazi-Szene, sondern der Stadt Chemnitz gehört. Einer Stadt, die im Vorjahr nach dem gewaltsamen Tod von Daniel H. und einer Zusammenrottung von Rechtsradikalen weltweit in die Schlagzeilen geraten war. Einer Stadt, die gerade erst zur Ruhe gekommen ist. Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte in eben jenem Stadion an der Gellertstraße unmittelbar nach den Aufmärschen 2018 den kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht. „Sind wir uns einig, dass der Hitlergruß nicht okay ist?“