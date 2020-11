Konzepte für Re-Start im Handball: Das sagen die heimischen Oberliga-Trainer

Vizepräsident Jens Schoof: „Uns ist es wichtig, in den direkten Dialog mit den Vereinen zu treten, um so den Entscheidungsprozess im Präsidium zu unterstützen. Wenn absehbar ist, dass die derzeitig gültigen Allgemeinverordnungen zur Eindämmung der Pandemie einen geordneten Spielbetrieb zulassen, werden wir kurzfristig eine Entscheidung herbeiführen.“ Ziel sei es, den Spielbetrieb der Frauen und Männer in Zuständigkeit des HVN bis spätestens Mitte Juli zu beenden.

Vorschlag 2: Spielbeginn wäre am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Januar oder am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Februar. Die Staffelstärken bleiben unverändert. Fortgesetzt wird der Spielbetrieb in einer Einfachrunde bis Mitte Mai, in der die Ergebnisse der bisher ausgetragenen Begegnungen berücksichtig werden. Aufsteiger in die 3. Ligen und Absteiger werden ab Mitte Mai in einer Meister- und in einer Abstiegsrunde festgelegt, wobei die Punkte aus der Vorrunde gegen die direkten Gegner mitgenommen werden. „Sollte es die Pandemie nicht zulassen, kann auf die Meister- und Abstiegsrunde verzichtet werden und eine Wertung der Einfachrunde per Quotientenregelung vorgenommen werden“, heißt es in dem Arbeitspapier der „Task Force“.

Vorschlag 1: Spielbeginn wäre am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Januar. Neuaufteilung der 29 Oberligisten in drei Staffeln mit neun beziehungsweise zehn Mannschaften. Die jeweiligen Erstplatzierten spielen die Aufsteiger ab Mitte Juni in einer Hin- und Rückrunde aus. Die jeweiligen Letztplatzierten steigen ab. Die jeweiligen Vorletzten gehen gegebenenfalls in die Abstiegsrelegation.

Ein Punkt, der bei allen möglichen Szenarien noch wichtig werden könnte: Was, wenn die Saison bis in den Juli geht? „Es gibt Verträge, die am 30. Juni enden. Was passiert mit ihnen?“, fragt sich Heimann und gibt im Hinblick auf einen möglichen Re-Start Mitte Januar zu bedenken: „Wir sind jetzt wieder vier Wochen in der Pause.“ Wenn auch im Dezember nicht trainiert werden könne, übersteige das die Dauer einer Trainingspause zwischen zwei regulären Spielzeiten. Deshalb hält der Coach mit dem Team in wöchentlichen Videocalls Kontakt und hofft darauf, dass zumindest in Kleingruppen bald wieder gemeinsam an der Fitness gearbeitet werden darf

Beim Blick auf die Infektionszahlen glaubt Knobbe auch im Januar noch nicht an eine Rückkehr in die Hallen: „Das sehe ich nicht. Und bei so einer langen Pause nach wenigen Spielen muss man sich eigentlich komplett neu vorbereiten.“ Eine Woche trainieren und dann Punktspiele bestreiten – da sei es schwierig, Verletzungen zu vermeiden. Dennoch: „Ich bin ein Wettkampf-Typ. Wenn es geht, würden wir sofort spielen. Aber ich bin unsicher, ob das passiert“, schließt der VfB-Coach auch „schlimmstenfalls“ eine Annullierung der Spielzeit nicht aus. „Irgendwann ist dann auch die Zeit ein Faktor.“

„Für mich persönlich kommt eigentlich nur Vorschlag 2 infrage, schließlich haben wir schon gespielt“, sagt Mike Knobbe. Der Trainer des VfB fände es Teams wie MTV Großenheidorn oder VfL Hameln unfair gegenüber, die bereits 6:0 Punkte eingefahren haben. „Und auch wir haben schon zwei Zähler geholt“, spricht er Fallerslebens historischen ersten Oberliga-Sieg (32:27 bei der SG Börde Handball) an. Aber die Konzepte seien nicht in Stein gemeißelt. Man müsse zunächst abwarten, was die Politik beschließt.

Modelle zur Fortführung des Spielbetriebs in der Oberligen Frauen

Vorschlag 1: Spielbeginn wäre am Wochenende Samstag und Sonntag, 16. und 17. Januar. Die Staffelstärken und der Spielmodus bleiben unverändert. Die Erst- und Zweitplatzierten der Staffeln ermitteln die Aufsteiger zu den 3. Ligen in Relegationsspielen. Vorletzter und Letzter steigen in die Landesligen ab.

Vorschlag 2: Spielbeginn wäre am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Februar. Die Staffelstärken bleiben unverändert. Fortgesetzt wird der Spielbetrieb in einer Einfachrunde bis Ende April, in der die Ergebnisse der bisher ausgetragenen Begegnungen berücksichtig werden. Aufsteiger in die 3. Ligen und Absteiger werden ab Mai in einer Meister- und in einer Abstiegsrunde festgelegt, in deren Wertungen die Ergebnisse des direkten Vergleichs zweier Mannschaften einfließen.

Vorschlag 3: Spielbeginn wäre am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Februar. Die 31 Oberligisten werden in vier Staffeln mit sieben beziehungsweise acht Mannschaften aufgeteilt. Die jeweiligen Erstplatzierten spielen die Aufsteiger zu den 3. Ligen ab Mitte Juni in einer Hin- und Rückrunde aus. Die jeweiligen Letztplatzierten steigen in die Landesligen ab. Die jeweiligen Vorletzten gehen in die Abstiegsrelegation.