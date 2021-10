Von einer Bundesliga-Leihgabe zum Stammspieler bei Union Berlin: So tickt Stürmer Taiwo Awoniyi

Bei Union Berlin wird der Fußballgott inflationär oft bemüht. Das liegt daran, dass die Fans einfach jeden Spieler als solchen huldigen, der ein rotes Trikot mit dem Schriftzug des Köpenicker Fußball-Bundesligisten trägt. Unter all den Göttern ist Taiwo Awoniyi derzeit Unions heiligster. Weil der 24-Jährige so oft trifft, siebenmal schon in dieser Saison. Vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr, Sky), dessen Götter unter der Woche beim 0:5 bei Borussia Mönchengladbach geerdet wurden, musste Unions Trainer Urs Fischer deshalb den rhetorischen Riegel vorschieben. Anzeige

Ob Awoniyi für Union so wichtig sei wie Robert Lewandowski für die Bayern, war er gefragt worden. Fischer überlegte kurz, blickte kritisch. "Ich will die beiden nicht vergleichen", sagte er dann. Dabei liegt es auch am Trainer, dass Awoniyi nun zu den Größen der Branche aufschauen darf.

Der pragmatische Fischer hat es geschafft, Awoniyis Potenzial freizulegen. Die teils schwankenden Leistungen aus der Vorsaison, als Awoniyi in 21 Ligaspielen lediglich fünf Tore gelangen, gehören der Vergangenheit an. Nun ragt Awoniyis Automatismus heraus: durch die gegnerischen Abwehrreihen bewegt er sich zielsicher, weiß genau, in welchen Momenten er Sprints anzuziehen muss, wann Finten und Haken nötig sind. Am nachhaltigsten hat er an seinem Torabschluss gearbeitet, bringt die Bälle schärfer aufs Tor, präziser. Weniger Kontakte, mehr Konzentration.

Awoniyi besticht mit seiner Physis Ähnlich wie Lewandowski lebt der Berliner Stürmer von seinem Körper. Jeden Zweikampf führt er so, als sei es sein letzter. In vorderster Reihe hält er die Bälle und schafft Lücken für Künstler wie Max Kruse, der den freien Raum besonders gut deuten kann. Awoniyi dient Kruse wiederum als Anspielstation in der torgefährlichen Zone, indem er seine Laufwege klug wählt. Das auf hohem Niveau immer wieder abrufen zu können hat mit Spielintelligenz zu tun, mit Detailarbeit. Fischer legt darauf großen Wert. Jeder Laufweg muss Sinn ergeben, jeder Sprint von Nutzen sein. "Er ist wichtig für uns, er erzielt wichtige Tore. Im Moment läuft’s bei ihm wirklich sehr gut", fasste Fischer dieser Tage das Offensichtliche simpel zusammen.

Neben sieben Treffern in der Liga hat Awoniyi vier in der Conference League (inklusive Qualifikation) erzielt, am Mittwoch das 2:1 zum Pokal-Achtelfinaleinzug bei Waldhof Mannheim. "Ich glaube, das hat in erster Linie auch mit seinen Erfolgserlebnissen zu tun. Das gibt dir Selbstvertrauen", erklärt Fischer Awoniyis beeindruckende Bilanz. In Mannheim bewies der Stürmer, dass er auch als Einwechselspieler funktioniert. In der Liga stand er in allen neun Partien in der Startelf.

Vom Leiharbeiter zur Union-Säule Als Awoniyi in der vergangenen Saison aus Liverpool kam, galt er als Zwischenlösung, als Leiharbeiter der Liga. Seit 2015 war Awoniyi in Dauerschleife von Verein zu Verein weitergereicht worden. Er kam und ging wieder, nie blieb er länger als ein Jahr, manchmal auch nur ein halbes. "Es liegt nicht an mir, das zu entscheiden, meine Arbeit findet auf dem Platz statt – den Rest erledigt mein Berater", sagte Awoniyi in seiner ersten Saison bei den Berlinern mal in einer Presserunde. Siebenmal war er an sechs verschiedene Vereine verliehen worden. "Es war hart, immer woanders zu spielen. Aber so ist es im Leben: Manchmal läuft es gut, manchmal nicht."