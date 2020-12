Kopf hoch in Erlangen: Die Recken wollen ihre Chancen nutzen

Trainer Carlos Ortega hat ganz genau mitgezählt bei der Videoanalyse der jüngsten Heimpleite gegen Balingen-Weilstetten. Und die Zahlen, auf die er kommt, machen ihm und den Recken vor der kniffligen Handball-Bundesliga-Partie am Samstag (20.30 Uhr) beim HC Erlangen Mut. „Ja, wir verpassen 18 Würfe, das ist zu viel. Aber wir verlieren nur drei Bälle im Angriff, das ist positiv. Es war nicht alles schlecht“, sagt der Cheftrainer. Er hat ein gutes Gefühl vor dem Spiel in der Arena Nürnberger Versicherung. „Ich denke, wir gewinnen, auch wenn es in Erlangen immer eine schwierige Aufgabe ist.“

Ebenfalls ein Problem waren die Siebenmeter, nach starker Quote zu Saisonbeginn mit einem sicheren Hansen gab es sieben Fehlversuche in drei Spielen. „Auch das ist zu viel“, räumt Ortega ein. Filip Kuzmanovski ist längst ebenso ein Kandidat für die Siebenmeterlinie wie Veit Mävers.

Ohne Kapitän Fabian Böhm tritt die TSV Hannover-Burgdorf an, nach der Wadenverletzung hat der Nationalspieler noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert. Er könnte sein Comeback frühestens im Heimspiel am Dienstag (20.15 Uhr, ZAG-Arena) gegen die Rhein-Neckar-Löwen geben. „Noch ist Fabian nicht bei 100 Prozent“, so Ortega. Wissenswert über Erlangen: Das Team des neuen Coaches Michael Haaß hat größere Verletzungssorgen. Zuletzt hat es beim klaren Heimsieg gegen Leipzig auch noch Steffen Fäth erwischt. Zudem fehlen mit Simon Jeppsson und Spielmacher Nico Büdel zwei wichtige weitere wichtige Kräfte im Rückraum. „Und trotzdem hat Erlangen das gut gelöst, das hat mich beeindruckt“, sagt Ortega.

Ziemer wohl nicht von Beginn an dabei

Dass der langjährige Recken-Torhüter Martin Ziemer (37 Jahre) seit dieser Saison beim HC Erlangen unter Vertrag steht, ist für Ortega weder Vor- noch Nachteil. „Er kennt einige unserer Spieler, und sie kennen ihn. Ich gehe aber davon aus, dass Klemen Ferlin im Tor beginnen wird.“ Die Abwehr der Gastgeber ist stark und gefürchtet, der Schlüssel zum Erfolg könnte indes sein, den Kroaten Sime Ivic in den Griff zu bekommen. Der Linkshänder half auf der Spielmacherposition aus. Gegen ihn könnte sich Ortega eine aggressivere Deckung vorstellen.

Um die Adventszeit etwas entspannter verleben zu können, wünscht sich Chris­tophersen einen Erfolg: „Mit zwei Punkten unser Konto auszugleichen wäre super. Aber in Nürnberg war es nie einfach.“ Es gebe in dieser Saison ein breites Mittelfeld. „Da kann man sich schnell mit einem Sieg nach oben orientieren“, sagt der Sportchef. Und Ortega hat beim Rivalen eine Schwäche ausgemacht, die in dieser Saison auch seinem Team zu bescheinigen ist: „Erlangen spielt nicht so konstant.“