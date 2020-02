Gehirnschäden durch Fußball? Kopfball-Verbot in England "sehr konsequent"

Der englische Fußballverband (FA) führt eine neue Regel ein: Kinder sollen überhaupt keine Kopfbälle mehr trainieren, Jugendliche nur noch in Ausnahmefällen. Das soll die Gesundheit der Nachwuchsspieler schützen. Ein komplettes Kopfball-Verbot bedeutet der neue Schritt aber nicht. In Punktspielen bleiben Kopfbälle in allen Altersklassen erlaubt.

Hintergrund für die Regeländerung in England, die auch in Schottland, Irland und Nordirland umgesetzt wird, ist eine von der FA und der Spielergewerkschaft PFA in Auftrag gegebene Untersuchung aus dem vergangenen Jahr, die zu dem Ergebnis kam, dass Fußballprofis im Vergleich zur britischen Gesamtbevölkerung mit einer 3,5-mal höheren Wahrscheinlichkeit an einer degenerativen Hirnkrankheit sterben. Laut der Studie ist die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, bei Fußballern 3,45-mal höher, bei Alzheimer sogar 4,4-mal. Eine Erklärung dafür lieferte die Untersuchung nicht.