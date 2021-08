Kopfballstarkes Dynamo Dresden: Schmidts Männer sind im Luftkampf eine Macht

Dresden. 9:2 Tore hat Dynamo Dresden, eines der Überraschungsteams der 2. Fußball-Bundesliga, in den ersten vier Punktspielen erzielt. Zwei weitere Treffer gelangen der Sportgemeinschaft beim 2:1-Heimsieg im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn. 11:3 Tore in fünf Pflichtspielen – das kann sich sehen lassen. Auffällig dabei ist eines: Fünf der elf Treffer erzielte der Zweitliga-Aufsteiger mittels Kopfbällen. Eine gute Quote. Sich in der Luft durchzusetzen, die Kugel platziert ins gegnerische Tor zu köpfen – das gelingt den Schwarz-Gelben zu Saisonbeginn formidabel. Anzeige

Bitteres Knipping-Aus

Ein Umstand, der auch den Trainer freut. Alexander Schmidt war beim 3:1-Sieg in Rostock selbst ein wenig überrascht, wie das 2:1 fiel. Dass Panagiotis Vlachodimos im Ostklassiker an der Waterkant sein erstes Kopfballtor für Dynamo glückte, hatte der 52-Jährige nicht erwartet. Als der 1,83 Meter große Deutsch-Grieche den hohen Flankenball von Christoph Daferner mit der Stirn gegen die Laufrichtung von Hansa-Keeper Markus Kolke im Rostocker Netz versenkte (63. Minute), staunte der Augsburger nicht schlecht.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel Die SG Dynamo Dresden entscheidet den stimmungsvollen Ost-Klassiker bei Hansa Rostock mit 3:1 für sich. ©

„Wenn Vlachodimos jetzt schon bei uns die Kopfballtore schießt, dann bin ich langsam begeistert. Dann zahlt sich unser Kopfballtraining aus“, sagte Schmidt im Interview auf Sport1. Dass nicht nur die besonders großen und überdurchschnittlich wuchtigen Typen wie Tim Knipping (1,90 m), Sebastian Mai (1,95 m) und Christoph Daferner (1,89 m) mit der „Platte“ Tore machen können, findet Schmidt klasse.

Leider muss der Erfolgscoach, dessen Mannschaft seit seinem Amtsantritt in elf Spielen ungeschlagen blieb, in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht gar für den Rest der Saison, auf Knipping verzichten. Der in Rostock mit einem Kreuz- und einem Innenbandriss im rechten Knie früh ausgeschiedene Vize-Kapitän hatte beim 1:1 in Hamburg den Ausgleichstreffer und im Pokal gegen Paderborn das 1:0-Führungstor per Kopf erzielt und in allen Spielen auch defensiv überzeugt.

Ehler im Aufbautraining

Dass der wiedergenesene Mai, der Knippings Stammplatz gern auf rein sportliche Art und Weise erobert hätte, ähnlich gefährlich vor dem gegnerischen Tor ist und beim 2:0-Heimsieg gegen Hannover 96 im ersten Zweitliga-Spiel gleich sein erstes Zweitliga-Tor köpfte, das wird die Mannschaft und Trainer Schmidt beruhigen. „Gegen ,Basti’ ist es schwierig, irgendwas in der Luft zu gewinnen“, weiß der Trainer.

Der Coach und die Truppe werden dem Luftkampf vor dem gegnerischen und dem eigenen Kasten in jedem Fall weiter viel Aufmerksamkeit im Training widmen, weil speziell über Standardsituationen auch in der 2. Bundesliga viele Spiele entschieden werden. „Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir pflegen auch das Kopfballspiel“, versichert Schmidt. Es in dieser hart umkämpften, namhaft besetzten Liga nicht zu tun, das wäre auch fahrlässig. Wie wichtig es ist, Leute wie Hansas Mittelstürmer John Verhoek speziell in der Luft abzukochen, das konnte man in Rostock wieder sehen. Dem Zielspieler Nummer eins der Hanseaten gelang – meist bewacht von Mai oder Michael Sollbauer – wenig.