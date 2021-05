"Köpfe schnell wieder hoch kriegen": Stimmen nach RB Leipzigs 2:3 beim BVB

Dortmund. RB Leipzig in Geberlaune, so lässt sich das Gastspiel der Roten Bullen bei Borussia Dortmund am Samstagnachmittag treffend zusammenfassen. Denn mit ihrer 2:3-Niederlage (0:1) bei den Schwarz-Gelben bescherten die Sachsen diesen wichtige Zähler im Kampf um die Champions-League -Teilnahme und dem FC Bayern München die Meisterschaft, und zwar noch vor der abendlichen Partie des alten und neuen Titelträgers gegen Mönchengladbach . Am schwersten dürfte für die Messestädter aber wiegen, dass sie einmal mehr gegen einen "Großen" nicht bestehen konnten. Für das anstehende DFB-Pokal -Finale gegen den BVB gibt das sehr wenig Anlass zu Optimismus.

Peter Gulacsi (RB Leipzig): „Wir sind leider nicht so gut in die Partie gestartet, waren im letzten Drittel etwas zu passiv und haben nicht so verteidigt, wie wir uns das vorgestellt haben. Nach dem 0:2 kämpfen wir uns wieder ran und erzielen sogar den Ausgleich Danach hatten wir das Momentum gefühlt sogar auf unserer Seite. Die erneute Führung der Dortmunder tat dann natürlich weh. Wir müssen es abhaken und das Positive mit ins Duell am Donnerstag nehmen.“ ©

Zum Wiederbeginn musste BVB-Coach Edin Terzic Keeper Roman Bürki bringen. Hitz hatte sich in Halbzeit eins verletzt, blieb in der Kabine. Nagelsmann änderte zunächst nichts, hatte aber direkt Grund, sich ein weiteres Mal ordentlich zu ärgern. Denn wie in der ersten Hälfte erwischte Dortmund einen Top-Beginn. Jadon Sancho enteilte seinen Gegenspielern, die RB-Abwehr wirkte unorganisiert und schon stand es 2:0 für die Hausherren (51.). Aus dem Spiel heraus ging weiter wenig für die Sachsen, die dennoch spürbar stärker agierten als zuvor. Also musste ein Standard helfen. Emil Forsberg trat eine Ecke auf den Kopf von Lukas Klostermann, schon stand es nur noch 1:2 (63.). Und plötzlich hatte Leipzig Spaß am Spiel, Lust am Fußball. Beweis dafür war das 2:2. Hwang setzte sich auf dem linken Flügel toll durch, passte in die Mitte zu Dani Olmo, schon war der Ball im Netz (77.). Es war der Auftakt für eine wilde Schlussphase, in der dann die Gastgeber den Lucky Punch setzten. Nach einem verlorenen Zweikampf im Mittelfeld und einem schönen Pass in die Mitte, stand Sancho allein vorm RB-Tor und hatte keine Mühe mit dem 3:2 (87.).