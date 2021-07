"Kopfschütteln und Unverständnis": Babbel kritisiert Hoeneß für Attacke an Real-Star Kroos

Deutlich war die Kritik von Uli Hoeneß, mit der er den von der deutschen Nationalmannschaft zurückgetretenen Toni Kroos nach dem Ausscheiden der DFB-Auswahl im EM-Achtelfinale konfrontierte. Für Ex-Bundesliga-Trainer Markus Babbel war der eingeschlagenen Konfrontationskurs des Bayern-Ehrenpräsidenten unverständlich. "Während ihn die deutschen Fans gebührend verabschiedet haben, wurde er am Sonntag scharf von Uli Hoeneß attackiert. Das hat bei mir für großes Kopfschütteln und Unverständnis gesorgt", erklärte der ehemalige Coach, der in Deutschlands Eliteklasse den VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim und Hertha BSC trainiert hatte, gegenüber Sport1.

