Löw-Assistent Köpke warnt vor Problemen: Zu wenig Einsatzchancen für Torwart-Talente

Weidenfeller und Lehmann kritisieren Torwart-Training in der Bundesliga

Grundlegendere Kritik am Torwarttraining in der Bundesliga übte Ex-DFB-Keeper Roman Weidenfeller: "Die Torhüter werden heutzutage offenbar mehr darauf trainiert, als elfter Feldspieler zu agieren", erläuterte der Weltmeister von 2014 und langjährige BVB-Stammtorhüter in der Bild. "Dabei – so finde ich – werden die Grundlagen vernachlässigt. Das Wichtigste ist in meinen Augen aber immer noch, dass sie Bälle abwehren und halten." In Jens Lehmann pflichtete ihm ein anderer ehemaliger Nationaltorhüter bei: "Was mir auffällt: Ich sehe bei einigen Torhütern ein Defizit in der Strafraumbeherrschung und der Organisation. Dazu gehören die Orientierung und der richtige Absprung-Zeitpunkt."