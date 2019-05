Auch Tim Dierßen, der mal als große offensive Hoffnung gehandelte Spieler der sogenannten goldenen Generation von 1996, will und muss sich einen neuen Verein suchen. Zurzeit kuriert der 23-Jährige eine Meniskusverletzung aus.

Der 96-Kader ist eine Großbaustelle – nicht alle Spieler trainieren mit dem Bundesliga-Team. 33 Profis stehen insgesamt unter Vertrag, darunter auch Talente wie Yousef Emghames und Tom Baller aus der Regionalliga-Mannschaft. Sie waren von Ex-Manager Horst Heldt perspektivisch für die Profis geholt worden, das hat sich wie so vieles als Fehleinschätzung erwiesen.

Kevin Akpoguma (im Team seit 2019): Vertrag läuft am Saisonende aus (ausgeliehen) ©

Es bedeutet auch, dass 96 die Defensivprobleme auf den Außenjobs mit in die neue Saison schleppen wird.

Der einfache Grund: „Wer sie abgeben will, der unterstellt, dass es auch einen Markt für sie gibt. Der existiert aber nicht“, stellt 96-Chef Martin Kind klar. „Das heißt, dass sie ihre Verträge erfüllen werden.“

Hannover 96: Sportchef-Suche geht in heiße Phase - Beiersdorfer wohl aus dem Rennen

Verheerende 96-Transferbilanz

Die Transferbilanz ist seit Jahren katastrophal. 96 kauft Spieler wie Bech, Korb und Fossum für zusammen 7 Millionen Euro, der Wiederverkauf scheitert aber am dramatischen Wertverlust. Dies ist ein wiederkehrendes Muster, von dem nur Niclas Füllkrug ausgenommen ist. Für ihn hat 96 mit 6,5 Millionen Euro von Werder in etwa das Doppelte von dem bekommen, was 96 gezahlt hat. Aber auch da gibt’s einen Haken – 96 hätte Füllkrug vor der Saison für 18 Millionen Euro nach Gladbach verkaufen können.

Bei Walace wird der Abschlag von der Ausstiegsklausel, die bei 30 Millionen Euro liegt, auch gewaltig sein. Wahrscheinlich wird 96 froh sein können, wenn ein Verein die 6 Millionen überweist, die 96 an den HSV für den Brasilianer gezahlt hat. Und ob Gladbach 10 Millionen für Ihlas Bebou zahlt, wird sich zeigen. 96 braucht das Geld jedenfalls, um neue Spieler holen zu können.

So viele Fragen und Pro­bleme auf der 96-Großbaustelle, und weder ein Sportchef noch Antworten in Sicht – sondern nur der Abstieg.