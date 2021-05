Korb für FC Bayern? Umworbenes Supertalent Eduardo Camavinga will offenbar zu PSG wechseln

Er war in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Wechsel zu internationalen Spitzenklubs in Verbindung gebracht worden, neben PSG galten früh auch der FC Bayern und Real Madrid als potenzielle neue Arbeitgeber des Ausnahmetalents, das seit November 2019 im Besitz der französischen Staatsbürgerschaft ist und zum Aufgebot der Equipe Tricolore für die am Montag beginnende U21-EM gehört.

Camavingas Vertrag in Rennes läuft am Ende der kommenden Saison aus, eine Verlängerung bei seinem Jugendklub hat der Teenager laut The Athletic bereits ausgeschlossen. Das bedeutet, dass die Franzosen ihr Juwel in diesem Sommer zu Geld machen müssen, um einen ablösefreien Abgang im nächsten Jahr zu vermeiden.