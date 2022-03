Möglicher Korkut-Nachfolger bei Hertha BSC: Lothar Matthäus hält Plädoyer für Pal Dardai

Die 0:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach dürfte das letzte Spiel von Tayfun Korkut als Trainer von Hertha BSC gewesen sein. Zu verheerend ist die Bilanz des Coaches, der von 14 Spielen nur zwei gewann und mit dem der Hauptstadt-Klub auf Bundesliga -Rang 17 abrutschte. Doch wer könnte im Fall einer Korkut-Entlassung der passende Nachfolger bei den Berlinern sein? Schon kurz nach der Partie hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus einen überraschenden Kandidaten ins Spiel gebracht: Korkuts Vorgänger Pal Dardai. "Er ist nicht nur Rekordspieler in Berlin, sondern hat auch die Fans hinter sich, die ganz sicher nicht zufrieden sind" , begründete Matthäus seine Wahl in seiner Funktion als TV-Experte bei Sky - und hielt förmlich ein Plädoyer für den Ungarn.

Dardai, der von 2015 bis 2019 und zuletzt von Januar 2021 bis November des gleichen Jahres Hertha-Trainer war, habe seine Qualitäten beim selbsternannten "Big-City-Klub" unter Beweis gestellt, lobte Matthäus. "In Berlin denke ich immer an Pal Dardai. Er hat die Berliner in einer schwierigen Zeit vor dem Abstieg gerettet, obwohl sie damals noch weniger Punkte hatten als die Hertha zum heutigen Zeitpunkt. Er ist halt Berliner", führte der Weltmeister von 1990 aus.