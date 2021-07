"Körperliche Rückschläge": Ex-Bayern-Star Arjen Robben beendet seine aktive Karriere beim FC Groningen

Eine große Laufbahn geht zu Ende: Arjen Robben, zuletzt beim niederländischen Erstligisten FC Groningen unter Vertrag, beendet seine aktive Profi-Karriere. Das teilte der ehemalige Flügelspieler des FC Bayern München am Donnerstag mit. "Ich habe beschlossen, meine aktive Fußballkarriere zu beenden. Vor einem Jahr habe ich mein Comeback als Spieler von Groningen angekündigt. Ich habe mich mit viel Energie und Enthusiasmus auf dieses Abenteuer eingelassen", erklärte der 37-Jährige in seinem Abschieds-Statement. Am Ende haben ihn jedoch "relativ schnell körperliche Rückschläge" ereilt, wegen denen er regelmäßige Zwangspausen einlegen musste.

In der Tat hatte Robben nach seiner Rückkehr zu seinem Jugendklub zur Saison 2020/21 immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen und kam lediglich auf sieben Pflichtspieleinsätze. "Rückblickend auf die vergangene Saison muss ich ehrlich sagen, dass die Anzahl der Spielminuten enttäuschend war. Ich wusste vorher, dass das passieren kann, aber ich habe die Herausforderung angenommen und auch alles gegeben, um sie zu meistern", erklärt der Niederländer weiter. Letztlich habe er die schwere Entscheidung treffen müssen, die "in direktem Gegensatz zum Fußballherz" stand.

Final-Torschütze bei Bayerns Champions-League-Sieg 2013

Robben begann seine Laufbahn in Groningen, bevor er 2002 zur PSV Eindhoven wechselte. Zwei Jahre später zog es ihn weiter zum FC Chelsea, mit dem er in drei Jahren zwei Mal den Titel in der Premier League sowie einen FA Cup gewann. 2007 ging es weiter zu Real Madrid, von den Königlichen dann zum FC Bayern. Nach seinem Karriereende in München 2019 gab er im vergangenen Sommer sein Comeback in Groningen, nun ist aber endgültig Schluss.