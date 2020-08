Körperlicher Angriff auf Schiedsrichter am Rande eines Nachwuchsspiels beim 1. FC Lok Leipzig

Leipzig. Unsportliche Szenen im Bruno-Plache-Stadion: Im Vorfeld eines Spiels der C-Junioren des 1. FC Lok Leipzig gegen Hessen Kassel wurde am Sonntag das für die Partie angesetzte Schiedsrichtergespann erst bedrängt und schließlich körperlich angegriffen. Das teilte die Polizei der Messestadt am Montag mit. Demnach erfolgte die Attacke aus einer Gruppe Fans heraus. Dabei erlitten ein 23-jähriger und ein 33-jähriger Unparteiischer leichte Verletzungen. Erst als sich die Schiedsrichter in der Kabine einschließen konnten, beruhigte sich die Situation und die Angreifer entfernten sich.