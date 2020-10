Korrupte Fußballfunktionäre: Schweiz zieht mehrere Millionen von Konten ein - Conmebol erhält Geld

Auf Konten korrupter Fußballfunktionäre sind in der Schweiz mehrere Millionen Franken gelandet. Die Bundesanwaltschaft hat seit Dezember 2019 insgesamt 36 Millionen Franken (33,5 Millionen Euro) eingezogen, wie sie am Mittwoch in Bern berichtete. Das Geld sei dem rechtmäßigem Besitzer, dem südamerikanischen Fußballverband Conmebol, überwiesen worden.