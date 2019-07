"Korruption!": Argentinien-Superstar Messi wittert nach Platzverweis erneut eine Verschwörung

Es gibt Spieler, die sich bereits beim ersten Rempler fallen gelassen hätten. Doch Lionel Messi ließ die Rangelei mit Gary Medel, der am liebsten auch zum Kopfstoß angesetzt hätte, über sich ergehen, hob lediglich unschuldig die Arme in die Luft. Dann rauschte der paraguayische Schiedsrichter Mario Diaz de Vivar herab, zückte die Rote Karte - nicht nur für Unruhestifter Medel, sondern auch für den verblüfften Messi. Auch die Möglichkeit des Videobeweises änderte nichts an seiner Entscheidung.