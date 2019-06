Nach Kosovo-Boykott: Montenegro stellt Nationaltrainer frei

Montenegros Fußball-Verband hat sich von seinem Nationaltrainer Ljubisa Tumbakovic getrennt. Grund dafür war nach Angaben des Verbands vom Samstag die Weigerung des 66-jährigen Serben, sein Team einen Tag zuvor im EM-Qualifikationsspiel in Podgorica gegen den Kosovo zu betreuen. Im EM-Spiel am Montag in Tschechien wird die Mannschaft von Miodrag Djudovic und Dragoje Lekovic geführt, hieß es in der Mitteilung des Verbandes.