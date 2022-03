"Kosten im sechsstelligen Bereich": FC Augsburg kommt Absage von Mainz-Spiel teuer zu stehen

Nach der Verschiebung des Spiels in der Bundesliga zwischen dem FC Augsburg und dem 1. FSV Mainz 05 ergeben sich für den FCA nach eigener Aussage " Kosten im sechsstelligen Bereich ". Wie die Augsburger am Freitagabend mitteilten, kommt die hohe Summe "durch bereits erfolgte Spieltagsvorbereitung und Stornokosten für Aufwendungen bei Dienstleistern" zustande.

Nach einem Corona-Ausbruch bei den Rheinhessen hatte die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag einem Antrag der Mainzer stattgegeben und die für diesen Samstag angesetzte Partie verlegt. "Die Absage bedauern wir natürlich, auch weil sie kurzfristig erfolgte und uns weitergehende Informationen, darunter der konkrete Antrag, nicht zur Verfügung gestellt wurden", hieß es in der Vereinsmitteilung des FCA.

In der Vorwoche war bereits das Bundesliga-Spiel der Mainzer gegen Borussia Dortmund abgesagt worden, "da dem 1. FSV Mainz 05 unter anderem aufgrund von häuslicher Isolierung infolge positiver Corona-Befunde nicht die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung steht", wie es in der entsprechenden DFL-Mitteilung hieß.