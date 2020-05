Kosten, Quarantäne und Co.: Das ist der Plan von Hannover 96 zum Geisterspiel-Start

Nur noch eine gute Woche bleibt 96 bis zum Anpfiff nach der Corona-Pause am Sonntag, den 17. Mai, gegen Dresden (13.30 Uhr). Die 96-Entscheider haben sich am Freitag getroffen, um den Fahrplan bis zum Geisterspiel-Start in der HDI-Arena festzulegen. Das sind die wichtigsten Punkte:

Quarantäne

Die Mannschaft hat heute und morgen noch Zeit für ihre Liebsten, sie wird erst am Montag zusammengezogen. Im DFL-Konzept ist ein siebentägiges Pflicht-Trainingslager vorgesehen. Spieler, Trainer und Betreuer werden kaserniert. Maximal 40 Personen dürfen zur 96-Gruppe gehören.