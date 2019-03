"Anschaffungskosten unzumutbar": Uniteds Dennis Werner mit neuem Rolli

Es sind nur zwei Handgriffe, dann ist das neue Sportgefährt von Dennis Werner startbereit: Der 26-Jährige schnappt sich die zwei Räder und steckt sie auf die Achsen des Rollstuhls. Mit beiden Armen drückt er sich ab und rutscht von seinem privaten Rolli in den Sportstuhl. „Ich bin so froh, dass er endlich da ist“, sagt Werner, der fast ein Dreivierteljahr auf die Bestellung gewartet hat.

„Der Sport gibt mir Selbstvertrauen"

Seit drei Jahren spielt der gebürtige Hamelner Rollstuhlbasketball bei Hannover United, aktuell in der zweiten Mannschaft. „Ich habe mal bei einem Spiel der ersten Mannschaft zugeschaut – und war sofort angefixt“, erinnert er sich. „Der Sport gibt mir Selbstvertrauen. Außerdem ist meine Kondition besser. Ich bin einfach fitter.“

Das ist wichtig bei seiner Krankheit. Werner leidet an einer genetisch bedingten Muskeldystrophie, die erst zu einer Muskelschwäche, später zu Schwund führt. „Bei mir fing es im Alter von sechs Jahren an den Beinen an.“ Mit zehn bekam er die Diagnose. Anfangs waren es nur Gelenkschmerzen, dann Muskelschmerzen. Ein paar Jahre später war Werner auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Mobilität war plötzlich dramatisch eingeschränkt, doch seinen Lebensmut ließ er sich nicht nehmen.

2013 nahm er an der MHH das Medizinstudium auf, Werner will sich auf innere Medizin spezialisieren. „Ich war früher so oft in Krankenhäusern, ich war immer fasziniert von der Arbeit der Ärzte. Das hat mich geprägt“, erklärt er seinen Berufswunsch. So, wie er sein Schicksal meistert, „bin ich vielleicht ein kleines Vorbild für die Patienten“, sagt Werner und lacht.