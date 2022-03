Kostic und Kamada lassen Frankfurt jubeln: Eintracht nach Sieg in Sevilla auf Viertelfinal-Kurs

Eintracht Frankfurt hat den Einzug ins Viertelfinale der Europa League vor Augen. Die Hessen kamen im Achtelfinal-Hinspiel bei Betis Sevilla zu einem 2:1 (2:1) und verschafften sich eine glänzende Ausgangsposition für das zweite Duell mit den Spaniern am 17. März. Filip Kostic (14.) und Daichi Kamada (32.) sorgten mit ihren Treffern für den Sieg und unterstrichen damit auch, dass die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner ihren kurzen Durchhänger in den letzten Wochen endgültig überwunden hat. Bevor man am vergangenen Bundesliga-Wochenende mit 4:1 bei Hertha BSC gewann, war die Eintracht in drei Spielen nacheinander ohne Punkt und Tor geblieben. Anzeige

Dabei hätte der Erfolg in Sevilla auch höher ausfallen können. Doch Rafael Borré scheiterte kurz nach der Pause mit einem schwach geschossenen Handelfmeter an Betis-Keeper Claudio Bravo (52.). Somit bleibt Sevilla für das Rückspiel zumindest noch ein wenig Hoffnung. Den einzigen Treffer für Betis, das in der heimischen La Liga auf einem starken fünften Platz liegt und an die Tür zur Champions-League-Qualifikation klopft, erzielte Routinier Nabil Fekir (30.).

Wie schon in Berlin setzte Glasner auch im Europapokal auf Offensive und schickte eine unveränderte Startformation in die Partie, die aus logistischen Gründen bereits am Mittwoch und nicht wie sonst aus der Europa League gewohnt am Donnerstag über die Bühne ging. Hintergrund: Auch Betis' Stadtrivale FC Sevilla ist noch im Wettbewerb vertreten und tritt im Achtelfinal-Hinspiel zu Hause gegen West Ham United an. Die UEFA wollte zwei Spiele am gleichen Tag in einer Stadt vermeiden und zog die Begegnung zwischen Betis und Frankfurt terminlich vor.

Zurück zum Sportlichen: Glasners Maßnahmen schienen sich zunächst nicht wie erhofft auszuzahlen. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem Betis seine Ballsicherheit und strukturierte Spielweise in den ersten Minuten gut zum Tragen bringen konnte. Doch dann kam Kostic. Der serbische Nationalspieler war wie gewohnt auf dem linken Flügel unterwegs, schaute kurz in die Mitte - dann entschied er sich entweder für einen Kunstschuss oder hatte mit einer ihm abgerutschten Flanke Glück. Einerlei, der Ball schlug hinter Bravo im Netz ein. Sevilla brauchte ein wenig, um sich von dem Gegentreffer zu erholen, nutzte die nächste gute Möglichkeit dann aber zum Ausgleich. Fekir traf per Schlenzer aus rund zwölf Metern.

Doch auch Frankfurt war nicht um eine schnelle Antwort verlegen. Nach einem Ballgewinn von Djibril Sow kam die Kugel über den blitzschnellen Jesper Lindström zu Kamada. Dieser musste das Zuspiel seines Teamkollegen nur noch über die Linie drücken. Im zweiten Durchgang blieb das Spiel temporeich. Nach Borrés Elfmeter-Fehlschuss gab es weitere Chancen auf beiden Seiten. Die Eintracht brachte die knappe Führung aber erfolgreich über die Zeit.

