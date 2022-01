Kostspieliger Transfer-Endspurt: Wolfsburg überholt Augsburg - Top-Klubs auf Sparkurs

In der Tabelle top, bei den Transferausgaben flop: Die beiden Top-Teams FC Bayern München und Borussia Dortmund gehören zu den Sparfüchsen des Winter-Transferfensters. Wie schon im vergangenen Jahr verzichteten beide Meisterschafts-Kandidaten auf Neuzugänge. Während der FCB immerhin Bright Arrey-Mbi (direkt verliehen zum 1. FC Köln) und Youngster Paul Wanner mit Profi-Verträgen ausstattete, fügte der BVB seinem Profi-Kader keinen Spieler hinzu. Andere Teams waren da deutlich aktiver: Die viel diskutierte Rückkehr von Max Kruse zum VfL Wolfsburg am Sonntag war der Startschuss für einen hektischen Schlussspurt am Deadline Day. Im Ranking der Teams mit den höchsten Transfer-Ausgaben überholten die "Wölfe" auf der Zielgeraden noch den FC Augsburg. Anzeige

Der in die Abstiegszone abgestürzte Champions-League-Teilnehmer Wolfsburg sorgte rund um Ex-Nationalspieler Kruse sogar für eine richtige Rochade im Sturm und bewegte dabei das meiste Geld. Kruse soll 5 Millionen Euro kosten, der dänische Nationalstürmer Jonas Wind vom FC Kopenhagen sogar 12 Millionen Euro. Zusammen mit Mittelfeldspieler Kevin Paredes (6,6 Millionen Euro), der vom US-Klub D.C. United zu den Niedersachsen stößt, gab der VfL 23,6 Millionen Euro und damit so viel wie kein anderer Bundesligist aus. Im Gegenzug brachte der Verkauf von Torjäger Wout Weghorst zum FC Burnley angeblich 14 Millionen Euro ein. Platz zwei im Kaufrausch-Ranking sicherte sich überraschend der FC Augsburg: Der Tabellen-16. machte für US-Talent Ricardo Pepi etwa 16 Millionen Euro locker - Vereinsrekord.

Sechs Vereine gaben keinen Cent für Neuverpflichtungen aus - neben dem FC Bayern und dem BVB blieb bei RB Leipzig, der TSG Hoffenheim, dem VfL Bochum und der SpVgg Greuther Fürth das Portemonnaie zu. Und trotzdem gab die Bundesliga mehr Geld aus als im Jahr zuvor: Standen nach dem Deadline Day noch Ausgaben in Höhe von rund 51,1 Millionen Euro zu Buche, waren es in diesem Jahr 61,6 Millionen Euro. Das ist im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie noch immer wenig: So wechselten 2019/2020 Profis für Winter-Ablösen in Höhe von insgesamt 198 Millionen den Klub. Hertha BSC ging dank der Finanzspritze von Investor Lars Windhorst sogar für 77 Millionen Euro auf Wintershopping-Tour.



Hertha-Schlussoffensive bleibt aus

In diesem Jahr blieb bei Hertha BSC die teilweise erwartete Schluss-Offensive aus. Am Montag machte der trotz Investor-Millionen wieder im Abstiegskampf steckende Hauptstadt-Klub mit dem Franzosen Kélian Nsona vom französischen Zweitligisten SM Caen (Ablöse: 500.000 Euro) immerhin seinen vierten Transfer in diesem Winter fix und erklärte die Bemühungen danach für beendet. Insgesamt kosteten die Hertha-Neuzugänge um Südkorea-Nationalspieler Dong-jun Lee (800.000 Euro/Ulsan Hyundai) nur 1,8 Millionen Euro. Sportchef Fredi Bobic wird aber sicher schon wieder Richtung Sommer aktiv sein.

Borussia Mönchengladbach verkaufte im Winter-Transferfenster immerhin einen Spieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, für eine Ablöse. Die Borussia erhält für den im Sommer ablösefreien Denis Zakaria von Juventus Turin laut Medienberichten doch eine Ablösesumme in Höhe von 8 Millionen Euro. Trotz des vielbeachteten Rückzugs von Sportchef Max Eberl wenige Tage zuvor ging der Deal doch noch über die Bühne. Zugänge gab es bis auf Marvin Friedrich, der zuvor für 5,5 Millionen Euro von Union Berlin kam, nicht mehr. Damit steht auch fest: Nationalspieler Matthias Ginter bleibt in Gladbach und wird nun im Sommer ablösefrei zu einem neuen Klub wechseln. Als aussichtsreichster Anwärter gilt Inter Mailand.