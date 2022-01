"Kotzt einen an": Gladbach-Profi Hofmann nach nächster Pleite angefressen - Hütter lobt Leistung

Nach dem nächsten herben Rückschlag für Borussia Mönchengladbach wird der Ton innerhalb der Mannschaft rauer. Die Krise der Elf vom Niederrhein spitzt sich nach der 1:2-Heimniederlage gegen Union Berlin weiter zu. Trotz eines kämpferisch überzeugenden und engagierten Auftritts sorgte ein Doppelpack des Ex-Borussen Max Kruse für die siebte Niederlage aus den vergangenen neun Pflichtspielen. "Es ist nicht gut genug, was wir momentan in der gesamten Defensive machen. Das betrifft nicht nur die Abwehrkette, sondern auch uns davor", schimpfte Mittelfeldspieler Jonas Hofmann bei Sky nach Abpfiff. Der Nationalspieler wirkte sichtlich angefressen. Gladbach kassierte den entscheidenden Gegentreffer gegen vor allem in der zweiten Halbzeit offensivschwache Berliner in der 84. Minute. "Wir sind nicht hellwach, obwohl wir eigentlich am Drücker waren. Trotzdem schenken wir es zum Schluss wieder her und das kotzt einen, ehrlich gesagt, an."

