FC Bayern: Niko Kovac adelt Müller, Boateng und Hummels nach DFB-Aus - "Gehören zu den Besten"

Harte Entscheidung in einer kritischen Phase: Das Bayern-Trio Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels muss während des Meister-Rennens in der Bundesliga seine Ausbootung aus der Fußball-Nationalmannschaft verkraften. Aus Sicht von FCB-Coach Niko Kovac sind die drei Weltmeister von 2014 aber in der Lage, sich davon schnell zu erholen.